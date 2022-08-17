«Атлетико» отказался продать Феликса «МЮ» за 135 млн евро. «Бавария» интересовалась португальцем в начале трансферного окна (Marca)

«Атлетико» не продал .

Мадридский клуб отклонил предложение англичан о трансфере полузащитника за 135 миллионов евро, сообщает Marca. Генеральный директор Мигель Анхель Хиль настаивает, что португалец не продается ни за какие деньги. Единственным вариантом, при котором мадридцы готовы отпустить игрока, является выплата отступных в размере 350 миллионов евро.

Также сообщается, что в начале трансферного окна Феликсом интересовалась . Мюнхенский клуб искал варианты для усиления атаки в случае ухода Роберта Левандовского, но отказался от покупки Феликса из-за высокой трансферной стоимости.

Феликс перешел в «Атлетико» из «Бенфики» в 2019 году за 127,2 миллиона евро. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2026-го.

Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.