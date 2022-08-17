«МЮ» сообщил «Атлетико» о желании подписать Феликса. Мадридцы не хотят продавать его сейчас

надеется заключить контракт с полузащитником .

Как утверждает Marca, представители манкунианцев во вторник вечером встречались с приближенными к португальцу людьми. Также они уведомили мадридский клуб о желании купить 22-летнего футболиста.

«Атлетико» в ответ сообщил, что сейчас не собирается продавать столь важного игрока. Однако ожидается, что «МЮ» продолжит попытки договориться с испанской командой.

Феликс отдал 3 голевых паса в матче 1-го тура против «Хетафе» (3:0). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.