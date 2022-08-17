Агент Тюкавина: «Тему ухода из «Динамо» даже не поднимаем. Костя уверен в себе и ждет шанса»

Агент форварда высказался о перспективах игрока в .

«Все нормально, Костя работает. Есть тренер, который определяет, кто играет.

На предсезонке Тюкавин был лучшим бомбардиром, а игровое время – это дело тренера. Не будет же Костя подходить к Йокановичу и спрашивать: «Почему?»

Он уверен в себе и просто ждет своего шанса. Понятное дело, что приятнее постоянно играть, но у Тюкавина есть контракт, и Костя его выполняет. Он не нарушает режим, тренируется.

А тему ухода мы даже не поднимаем. Сезон только начался, посмотрим», – сказал .

В текущем розыгрыше Мир 20-летний футболист вышел в стартовом составе лишь раз за 5 туров, результативных действий у него нет. Подробно со статистикой Тюкавина можно ознакомиться здесь.