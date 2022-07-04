Агент: «Тюкавин точно не уйдет в ближайшем сезоне. Он никуда и не рвется»

высказался о будущем .

Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Зенита».

– В «Динамо» новый тренер, Константин готовится к сезону. Были ли запросы от других команд? До он никуда и не рвется особо. Когда будет какая-то конкретика, тогда и будем разговаривать.

Я говорил, что мы хотим еще как минимум сезон отыграть в «Динамо». В ближайшем сезоне он точно никуда не уйдет.

– Будете ли вы рассматривать предложения, если они поступят?

– Это вопрос из категории «а что, а если». В начале сезона, когда команда втягивается, проводит двухразовые тренировки, забивать голову этим не стоит. Помимо тренировок у Кости есть и свои проблемы – с поступлением в институт и с другими моментами.

– Сам Тюкавин готов рассмотреть предложения, если не будет получать достаточную игровую практику в «Динамо»?

– Это зависит от самого Тюкавина. Тренер будет смотреть на его способности. При этом Костя – единственный в составе, кто сыграл все 30 матчей в чемпионате и Кубке. А ему только 20 лет исполнилось, – сказал агент Тюкавина.