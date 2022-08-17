Вернер о «Челси»: «Система Тухеля мне не очень подходила. Отчасти я перестал получать удовольствие от футбола»

Нападающий рассказал о проблемах, возникших у него в .

«На первом плане для меня стоит удовольствие от игры в футбол. Конечно, я добился больших успехов в «Челси», но к концу этого периода отчасти утратил это ощущение, потому что перестал выходить на поле регулярно.

Думаю, что система игры нашего тренера [ ] мне не очень хорошо подходила. Вот почему я ясно понимал, что хочу сделать следующий шаг. Я в том возрасте, когда хочется играть как можно больше.

С «Челси» связаны самые большие успехи в моей карьере, этот клуб навсегда останется для меня особенным. И я продолжу поддерживать связь со многими футболистами из этой команды», – отметил Вернер в подкасте Einfach mal Luppen.

Тимо Вернер: «В 1-м сезоне я стал лучшим бомбардиром «Челси» и выиграл ЛЧ – большего и желать было нельзя. Во 2-м я установил рекорд по отмененным голам»