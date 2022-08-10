Тимо Вернер: «В 1-м сезоне я стал лучшим бомбардиром «Челси» и выиграл ЛЧ – большего и желать было нельзя. Во 2-м я установил рекорд по отмененным голам»

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Тимо Вернер высказался о своих выступлениях за «Челси». 

Вчера нападающий вернулся из лондонского клуба в «Лейпциг»

«Мою игру в «Челси» принято изображать слабее, чем она была на самом деле. В своем первом сезоне я стал лучшим бомбардиром «синих» и выиграл Лигу чемпионов. Большего и желать было нельзя.

К сожалению, второй сезон был немного неудачным. Я установил рекорд по количеству голов, которые отменил ВАР (смеется). После этого мне пришлось иметь дело с коронавирусом и травмами, что ничуть не улучшило мое положение в команде.

К сожалению, впоследствии я так и не восстановился. Поэтому, с целью получения большего игрового времени, уход был логичным шагом», – сказал Вернер. 

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