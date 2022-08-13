Вернер забил в 1-м матче за «Лейпциг» после возвращения – «Кельну». У него 91 гол и 40 ассистов в 157 играх за клуб

успешно дебютировал за «РБ Лейпциг» после возвращения.

Экс-форвард забил в первом же матче за немецкий клуб – на 36-й минуте с передачи .

Тимо уже выступал за «Лейпциг» с 2016 по 2020 год, затем «Челси» купил нападающего за 53 млн евро.

Таким образом, Вернер забил 91 гол и сделал 40 результативных передач в 157 матчах за «РБ Лейпциг» с учетом сегодняшней игры.

Вернер спустя 2 года вернулся в «РБ Лейпциг». Забил всего 10 раз в АПЛ, но очень помог в победной ЛЧ