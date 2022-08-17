Криштиану Роналду: «СМИ врут. Из 100 новостей за последние несколько месяцев только 5 были правдивыми»

обвинил средства массовой информации во лжи о себе.

Нападающий прокомментировал пост о трансферных спекуляциях в фанатском аккаунте.

«Они узнают правду, когда я дам интервью через пару недель. СМИ врут.

Из 100 новостей, которые они написали за последние несколько месяцев, только 5 были правдивыми. Представьте себе, как дела обстоят на самом деле», – написал Роналду.

Все, Роналду достал даже Тен Хага – возможен разрыв контракта. Криштиану обедает один и вечно спорит на тренировках