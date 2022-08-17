Криштиану Роналду: «СМИ врут. Из 100 новостей за последние несколько месяцев только 5 были правдивыми»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия возможные трансферы соцсети Футбол

Криштиану Роналду обвинил средства массовой информации во лжи о себе. 

Нападающий «Манчестер Юнайтед» прокомментировал пост о трансферных спекуляциях в фанатском аккаунте.

«Они узнают правду, когда я дам интервью через пару недель. СМИ врут. 

Из 100 новостей, которые они написали за последние несколько месяцев, только 5 были правдивыми. Представьте себе, как дела обстоят на самом деле», – написал Роналду. 

Все, Роналду достал даже Тен Хага – возможен разрыв контракта. Криштиану обедает один и вечно спорит на тренировках

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