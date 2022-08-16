Арсен Венгер: «У меня было много разногласий с Моуринью, потому что «Челси» был первым клубом, тратившим деньги, которые не заработал»

рассказал, почему конфликтовал с .

«Моя неприязнь была направлена скорее на клубы, чем на конкретных людей, я никогда не делал никаких заявлений с переходом на личности.

В то время у меня было много разногласий с Моуринью, потому что я чувствовал, что был первым клубом, который стал тратить деньги, которые не заработал.

В то время, с 2004 года, не было финансового фэйр-плей, а теперь его создали, финансы клубов лучше контролируются. В целом, это был поворотный момент», – сказал бывший главный тренер Sky Sports.

УЕФА ввел финансовый фэйр-плей в 2009 году.

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