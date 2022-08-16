«Эвертон» не продал «Челси» Гордона за 45 млн фунтов – это второе предложение

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«Эвертон» отклонил второе предложение «Челси» о трансфере Энтони Гордона.

Лондонский клуб предлагал 45 миллионов фунтов за 21-летнего вингера, но «ириски» ответили отказом. Ранее «Эвертон» отклонил предложение на сумму 40 миллионов фунтов. 

Клуб из Ливерпуля оценивает трансферную стоимость футболиста в 50 миллионов фунтов, но предпочитает сохранить его в составе. 

«Челси» в скором времени примет решение о том, стоит ли делать третье предложение о трансфере. 

В 35 матчах прошлого сезона АПЛ Гордон забил 4 гола и сделал 2 ассиста. Его статистика – здесь

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