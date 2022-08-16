«Эвертон» не продал «Челси» Гордона за 45 млн фунтов – это второе предложение

отклонил второе предложение «Челси» о трансфере .

Лондонский клуб предлагал 45 миллионов фунтов за 21-летнего вингера, но «ириски» ответили отказом. Ранее «Эвертон» отклонил предложение на сумму 40 миллионов фунтов.

Клуб из Ливерпуля оценивает трансферную стоимость футболиста в 50 миллионов фунтов, но предпочитает сохранить его в составе.

в скором времени примет решение о том, стоит ли делать третье предложение о трансфере.

В 35 матчах прошлого сезона АПЛ Гордон забил 4 гола и сделал 2 ассиста. Его статистика – здесь.