Фофана уведомил «Лестер» о желании перейти в «Челси»

Защитник Уэсли Фофана намерен перейти в в это межсезонье.

21-летний игрок уведомил руководство о своем желании сменить команду.

Лондонский клуб намерен пригласить центрального защитника до закрытия трансферного окна в связи с уходом и .

С самим Фофана «синие» уже согласовали контракт на 200 000 фунтов в неделю.

«Челси» осталось договориться с «Лестером», чтобы осуществить трансфер. «Лисы» хотят получить не менее 80 миллионов фунтов и уже отклонили два предложения лондонцев на 60 и 65 миллионов фунтов.

Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.