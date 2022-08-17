Фофана уведомил «Лестер» о желании перейти в «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Лестер Уэсли Фофана Футбол

Защитник Уэсли Фофана намерен перейти в «Челси» в это межсезонье.

21-летний игрок уведомил руководство «Лестера» о своем желании сменить команду.

Лондонский клуб намерен пригласить центрального защитника до закрытия трансферного окна в связи с уходом Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.

С самим Фофана «синие» уже согласовали контракт на 200 000 фунтов в неделю.

«Челси» осталось договориться с «Лестером», чтобы осуществить трансфер. «Лисы» хотят получить не менее 80 миллионов фунтов и уже отклонили два предложения лондонцев на 60 и 65 миллионов фунтов. 

Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные