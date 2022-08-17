Фофана уведомил «Лестер» о желании перейти в «Челси»

Защитник Уэсли Фофана намерен перейти в «Челси» в это межсезонье.
21-летний игрок уведомил руководство «Лестера» о своем желании сменить команду.
Лондонский клуб намерен пригласить центрального защитника до закрытия трансферного окна в связи с уходом Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.
С самим Фофана «синие» уже согласовали контракт на 200 000 фунтов в неделю.
«Челси» осталось договориться с «Лестером», чтобы осуществить трансфер. «Лисы» хотят получить не менее 80 миллионов фунтов и уже отклонили два предложения лондонцев на 60 и 65 миллионов фунтов.
Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.