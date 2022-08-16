«МЮ» занимает 20-е место после 2 туров АПЛ. У команды тен Хага нет очков, разница мячей – 1:6

«Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в турнирной таблице по итогам 2-го тура .

Команда Эрика тен Хага не набрала ни одного очка в первых двух матчах сезона, проиграв дома «Брайтону» (1:2) и на выезде «Брентфорду» (0:4).

В зоне вылета также находятся и , которые тоже не набрали очков. Но у этих команд лучше разница мячей: «ириски», идущие на 18-й строчке, забили 1 гол при 3 пропущенных, а «молотобойцы», занимающие предпоследнее, 19-е, место, не забили ни одного мяча и пропустили три.

Следующий матч проведет 22 августа. Манкунианцы встретятся с «Ливерпулем».