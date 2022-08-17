Семак о лидерстве «Спартака»: «Не удивлены. И они, и ЦСКА демонстрируют качественную игру»

Сергей Семак прокомментировал лидерство «Спартака» в таблице Мир РПЛ.
– «Спартак» вышел на первое место. Вы удивлены этому, учитывая 0:4 в Суперкубке?
– Нет, не удивлены. В начале этого чемпионата и «Спартак», и ЦСКА демонстрируют достаточно качественную игру и не зря находятся вверху турнирной таблицы.
И тот же «Сочи», несмотря на два поражения, имеет девять очков, команда в непосредственной близости от нас. И другие клубы еще не познали горечь поражений. И «Динамо», и «Ростов».
Клубов достаточно много – кто будет вверху, мы посмотрим. Тот, кто будет стабильнее, тот и будет выше.
– Тем не менее «Зенит» пока без поражений идет. Скажите, пожалуйста, есть ли мечты и планы на «Золотой сезон» без поражений – как у Венгера в «Арсенале»?
– Нам еще далеко и до Венгера, и до «Арсенала». Поэтому у нас свои задачи, и мы должны отталкиваться от своей игры, двигаться от матча к матчу, не загадывая ничего.
Мы хотим побеждать в каждом матче, а насколько это получится… Как показал матч с ЦСКА, создавая огромное количество моментов, можно эту игру не выиграть. Это футбол, – сказал главный тренер «Зенита».