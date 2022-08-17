Семак о лидерстве «Спартака»: «Не удивлены. И они, и ЦСКА демонстрируют качественную игру»

прокомментировал лидерство в таблице Мир .

– «Спартак» вышел на первое место. Вы удивлены этому, учитывая 0:4 в Суперкубке?

– Нет, не удивлены. В начале этого чемпионата и «Спартак», и ЦСКА демонстрируют достаточно качественную игру и не зря находятся вверху турнирной таблицы.

И тот же , несмотря на два поражения, имеет девять очков, команда в непосредственной близости от нас. И другие клубы еще не познали горечь поражений. И , и .

Клубов достаточно много – кто будет вверху, мы посмотрим. Тот, кто будет стабильнее, тот и будет выше.

– Тем не менее «Зенит» пока без поражений идет. Скажите, пожалуйста, есть ли мечты и планы на «Золотой сезон» без поражений – как у Венгера в «Арсенале»?

– Нам еще далеко и до Венгера, и до «Арсенала». Поэтому у нас свои задачи, и мы должны отталкиваться от своей игры, двигаться от матча к матчу, не загадывая ничего.

Мы хотим побеждать в каждом матче, а насколько это получится… Как показал матч с , создавая огромное количество моментов, можно эту игру не выиграть. Это футбол, – сказал главный тренер .