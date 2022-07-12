Семин о доминировании «Зенита»: «Неправильно говорить, что у них бюджет больше, судьи помогают. Кто работает, тот и выигрывает»

Юрий Семин считает заслуженным лидерство в российском футболе.

– В эту пятницу у нас с вами стартует новый чемпионат России по футболу. Есть ли у кого-то шансы приструнить «Зенит»? Или он так силен, что интрига умерла до начала первенства?

– Послушай, ну, во-первых, команды, которые у нас есть, это , и «Локомотив», и , и «Динамо», и , они просто обязаны создать конкуренцию, потому что у этих команд большие бюджеты, у этих команд так много хороших игроков.

Наверное, в данной ситуации Семак просто лучше работает, вот и все. А говорить о том, что вот там у них бюджет больше, как-то судьи помогают, я считаю, что это вообще неправильно, потому что кто работает, тот и выигрывает.

– Кто работает, тот и ест.

– Да, какой клуб работает хорошо, тот и выигрывает. Вот тот клуб хорошо работает. Ведь когда-то же «Зенит» не имел столько болельщиков. Сейчас же он, наверное, уравнивается со «Спартаком» по всей нашей стране, значит, они это все делают от души, чем-то притягивают…

Не чем-то, а именно своим футболом смогли заинтересовать, чтобы люди пошли на стадион, – сказал бывший тренер .