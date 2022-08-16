«Уфа» может уволить Томарова после пяти туров. Клуб ведет переговоры с Денисом Поповым

«Уфа» может отправить в отставку главного тренера Сергея Томарова.
Клуб из столицы Башкортостана рассматривает несколько кандидатур на пост тренера.
Один из вариантов – Денис Попов, ранее работавший в штабе Сергея Юрана в «СКА Хабаровске» и «Химках». До этого он возглавлял ростовский СКА.
«Уфа» после пяти туров в МЕЛБЕТ-Первой лиге занимает 11-е место в таблице с семью очками: две победы, ничья и два поражения. В последнем матче команда обыграла «Велес» (2:0).
Томаров возглавил «Уфу» этим летом, сменив Алексея Стукалова, который покинул клуб после вылета из Премьер-лиги.