«Уфа» может уволить Томарова после пяти туров. Клуб ведет переговоры с Денисом Поповым

«Уфа» может отправить в отставку главного тренера .

Клуб из столицы Башкортостана рассматривает несколько кандидатур на пост тренера.

Один из вариантов – Денис Попов, ранее работавший в штабе в и «Химках». До этого он возглавлял ростовский СКА.

«Уфа» после пяти туров в МЕЛБЕТ-Первой лиге занимает 11-е место в таблице с семью очками: две победы, ничья и два поражения. В последнем матче команда обыграла (2:0).

Томаров возглавил «Уфу» этим летом, сменив , который покинул клуб после вылета из Премьер-лиги.