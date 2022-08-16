«Уфа» может уволить Томарова после пяти туров. Клуб ведет переговоры с Денисом Поповым

Теги Денис Попов возможные трансферы Первая лига отставки Уфа Матч ТВ Сергей Томаров Футбол

«Уфа» может отправить в отставку главного тренера Сергея Томарова.

Клуб из столицы Башкортостана рассматривает несколько кандидатур на пост тренера.

Один из вариантов – Денис Попов, ранее работавший в штабе Сергея Юрана в «СКА Хабаровске» и «Химках». До этого он возглавлял ростовский СКА.

«Уфа» после пяти туров в МЕЛБЕТ-Первой лиге занимает 11-е место в таблице с семью очками: две победы, ничья и два поражения. В последнем матче команда обыграла «Велес» (2:0).

Томаров возглавил «Уфу» этим летом, сменив Алексея Стукалова, который покинул клуб после вылета из Премьер-лиги.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные