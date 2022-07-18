Тренер «Уфы» после 0:2 с «Кубанью»: «Проходных игр не будет. Все матчи – от ножа»

Главный тренер «Уфы» подвел итоги матча 1-го тура лиги с «Кубанью» (0:2).

– Получилась сложная игра, было много борьбы, единоборств. Можно сказать, что первый тайм прошел при нашем территориальном преимуществе.

Во втором тайме пропустили быстрый гол, стали менять игру с акцентом на атаку, хотели отыграться как можно быстрее. Но подобная тактика чревата тем, что можно нарваться на быструю контратаку, что и произошло. В одной из них нам забили второй гол. В свою очередь мы имели голевые моменты, которые нужно было реализовывать.

– Что положительного можете выделить из сегодняшнего матча?

– Положительное было то, что мы создали много моментов, были опасные стандарты – это радует, но хотелось бы их реализовывать. Без забитых мячей не добиться побед.

Все матчи будут сложными, никаких проходных игр не будет, впереди длинный сезон, все игры будут от ножа, – сказал .