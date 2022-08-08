Тренер «Уфы» Томаров об 1:3 с «Аланией»: «Пытались сравнять, но мяч не шел в ворота. Судья не поставил пенальти»

Главный тренер «Уфы» подвел итоги матча лиги с «Аланией» (1:3).

— Сложнейшая игра, мы к такой и готовились. В принципе, все игры такие, и до этого были и будут. Каждый матч будет непростой.

В первом тайме выглядели неважно, многое не получилось что хотели, сбились на длинные передачи, много проигрывали единоборств и подборов. Конечно, первым таймом крайне недоволен, плюс пропустили со стандарта.

Во втором тайме перестроилась, стали больше играть низом, поменяли схему, и стало получаться. В атаке стали создавать моменты, но пропустили еще один гол со стандарта, который, на мой взгляд, был забит с нарушением правил: игрок отталкивал нашего футболиста руками, не знаю, почему судья не отреагировал.

При 0:2 играли уже вперед, стали делать замены и пытались сравнять, но мяч не шел в ворота. Пенальти в ворота был, на мой взгляд, но судья не поставил. Вот эта совокупность всего привела к тому, что в одной из контратак пропустили еще один мяч. В конце отыграли один гол.

– За что Шайбеков получил красную карточку?

— На самом деле ситуация такая, что судья, на мой взгляд, пропустил грубейшее нарушение на Ахатове, где надо было показывать минимум желтую, а может, и больше. Вскипел Артур у нас, и судья решил показать ему, на мой взгляд, незаслуженную сначала одну желтую, потом вторую и красную.

Я считаю, это не совсем правильно в данной ситуации, потому что соперник фолит, причем фолит так, что можно нанести травму, причем умышленно. В итоге из этой ситуации футболисты той команды не получают ничего, а у нас удаление тренера, – сказал .