Тренер «Уфы» перед «Рубином»: «В Первой лиге нет фаворитов. Шансы 50 на 50 в любом матче»

Главный тренер «Уфы» высказался в преддверии матча Первой лиги с .

– Через неделю – «Рубин». Есть какие-то мысли уже сейчас?

— Выходить и играть на победу. У нас игра в следующий понедельник, времени достаточно. Сейчас хорошо надо отдохнуть. Все-таки должны понимать, что начало чемпионата довольно-таки сложное, в связи с логистикой [c поездкой] в Краснодар.

Давно не было такого сложно выезда, как добирались туда и обратно. Игра была в субботу, и мы практически не отдыхали. Это все сказывается на психоэмоциональном и физическом состоянии. Главное – эмоции восстановить, и я думаю, что с «Рубином» будет интересная игра, будем к ней готовиться.

– Вы себя воспринимаете андердогом в этом матче?

— Я думаю, что в этой лиге нет фаворитов. Вы же видите, как матчи проходят. Вы посмотрите другие игры, нет таких команд, которые не могут обыграть другую команду. Все бьются до последнего, думаю, шансы 50 на 50 в любом матче, без разницы дома или в гостях играет команда.

Мы всегда про это говорили, что лига – это очень сложный чемпионат, все матчи будут такие напряженные. Но в то же время мы не хотим сбрасывать себя со счетов, во всех матчах будем биться за победу.

– Вам не показалось, что в Первой лиге больше жесткости позволяется игрокам, чем в Премьер-лиге?

— Связываю это с отсутствием ВАР, потому что в Премьер-лиге судьи более дисциплинированы, они понимают, что если ты пропустил где-то момент, то можно потом посмотреть.

Здесь судье дается момент, заигран – не заигран. Когда есть ВАР, то судьи по-другому реагируют на эпизоды, понимая, что даже если ты ошибешься, тебя могу поправить и подсказать.

Здесь тебе никто не подскажет, кроме линейных арбитров. В Первой лиге другая манера судейства, к ней нам тоже надо привыкать, – сказал .