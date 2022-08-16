Александр Алаев: «РПЛ – главное соревнование России. Хотим привлечь молодую аудиторию, им нужен другой контент. Пора меняться»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о будущем лиги.

«Еще на первой встрече говорил, что для меня РПЛ – это главное соревнование страны. Главное изменение лиги, если говорить по факту – это проведение игр, определение календаря.

Я хочу видеть лигу организацией, которая готовит контент для любых аудиторий, для всех слоев населения. Наша задача - привлечь новую аудиторию. Не только в дни матчей, но и во все другие. Нам хочется привлекать все больше новой аудитории.

Новая аудитория РПЛ? Например, молодежь. Есть пример Медиалиги, где молодая аудитория. Им нужен другой контент, мы хотим привлечь подобную аудиторию.

Думаю, РПЛ пришло время меняться. Думаю, скоро вы увидите плоды работы с нашими спонсорами. Мы активно начнем работать с аудиторией не только на федеральном канале, но и на всех платформах.

Мы не говорим об изменениях принципов игры. Мы говорим о контенте. Для каждой аудитории своя подача. Молодым людям, возможно, неинтересно смотреть все 90 минут. Нам пора меняться», – сказал Алаев.