«Амкал» сотворил историю. Думаю, мы выиграем Кубок России, скорее всего». Вратарь клуба Маменко о целях

Вратарь «Амкала» Александр Маменко рассказал о цели клуба выиграть .

Команда Медиалиги обыграла в 1/256 финала в серии пенальти (1:1, 8:7 по пенальти).

«Я счастлив, но счастье пробивается через какой-то туман, через осознание того, что произошло.

Всегда после таких матчей сложно что-то осознать. К завтрашнему дню осознание придет, сегодня, наверное, поменьше посплю.

«Амкал» сотворил историю, я уверен в этом, сто процентов. Но я очень хочу верить, что «Амкал» не закончит на следующей стадии и пройдет как можно дальше.

Я думаю, скорее всего, мы выиграем Кубок России», – заявил Маменко.

Гол «Амкала» в Кубке России – просто красота. Посмотрите, если все еще смеетесь над медиафутболом