Кристиан Нобоа: «Кокорин говорил мне, что хотел вернуться в Россию. Он хочет играть в футбол – пока не получается»

Кристиан Нобоа заявил о желании Александра Кокорина вернуться в Россию.
– Следишь за Кокориным? Может, общался с ним, он хочет вернуться в Россию?
– Да, общался. Он говорил мне, что хотел вернутся в Россию. Он сказал, что хочет играть в футбол, но пока не получается.
– Кокорин бы усилил вас.
– Ну, он был бы 100-процентным усилением для нас. Я разговаривал с Сашей, он еще ничего не решил для себя, что будет делать дальше.
– Ты спрашивал у Кокорина, хочет ли он вернуться в Россию?
– Ему сказали, что вернуться в Россию пока невозможно, но он хочет играть.
– Он был бы рад вернуться в «Сочи»?
– Конечно, Кокорин был бы рад играть за «Сочи», если такой вариант будет возможен, – сказал полузащитник «Сочи», за который Кокорин играл в сезоне-2019/20.
За полтора года Кокорин, представляющий «Фиорентину», провел в Серии А 10 матчей, не совершив ни одного результативного действия. В 2022 году он вышел на поле дважды.