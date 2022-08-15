Кристиан Нобоа: «Кокорин говорил мне, что хотел вернуться в Россию. Он хочет играть в футбол – пока не получается»

заявил о желании вернуться в Россию.

– Следишь за Кокориным? Может, общался с ним, он хочет вернуться в Россию?

– Да, общался. Он говорил мне, что хотел вернутся в Россию. Он сказал, что хочет играть в футбол, но пока не получается.

– Кокорин бы усилил вас.

– Ну, он был бы 100-процентным усилением для нас. Я разговаривал с Сашей, он еще ничего не решил для себя, что будет делать дальше.

– Ты спрашивал у Кокорина, хочет ли он вернуться в Россию?

– Ему сказали, что вернуться в Россию пока невозможно, но он хочет играть.

– Он был бы рад вернуться в «Сочи»?

– Конечно, Кокорин был бы рад играть за «Сочи», если такой вариант будет возможен, – сказал полузащитник , за который Кокорин играл в сезоне-2019/20.

За полтора года Кокорин, представляющий «Фиорентину», провел в Серии А 10 матчей, не совершив ни одного результативного действия. В 2022 году он вышел на поле дважды.