«МЮ» рассматривает трансфер форварда «Лиона» Дембеле

Теги Лион Брюно Шейру Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Мусса Дембеле 1996 Футбол

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Об интересе английского клуба к 26-летнему футболисту сообщалось еще в марте.

По информации Manchester Evening News, манкунианцы все еще рассматривают вариант с подписанием француза и поддерживают контакт с представителями игрока. 

Главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг очень хочет усилить атаку команды до закрытия летнего трансферного окна. 

Контракт Дембеле с «Лионом» рассчитан до лета 2023 года. Главный скаут французского клуба Брюно Шейру уведомил игроков, чьи контракты истекают по окончании этого сезона, о том, что они могут быть проданы, если не продлят соглашения. 

В 30 матчах прошлого сезона Лиги 1 Дембеле забил 21 гол и сделал 4 ассиста. Его статистика – здесь

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