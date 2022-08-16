«МЮ» рассматривает трансфер форварда «Лиона» Дембеле

Нападающий может перейти в .

Об интересе английского клуба к 26-летнему футболисту сообщалось еще в марте.

По информации Manchester Evening News, манкунианцы все еще рассматривают вариант с подписанием француза и поддерживают контакт с представителями игрока.

Главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг очень хочет усилить атаку команды до закрытия летнего трансферного окна.

Контракт Дембеле с «Лионом» рассчитан до лета 2023 года. Главный скаут французского клуба Брюно Шейру уведомил игроков, чьи контракты истекают по окончании этого сезона, о том, что они могут быть проданы, если не продлят соглашения.

В 30 матчах прошлого сезона Лиги 1 Дембеле забил 21 гол и сделал 4 ассиста. Его статистика – здесь.