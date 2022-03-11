Скаут «МЮ» следил за форвардом «Лиона» Дембеле в матче ЛЕ с «Порту». Его могут продать за 25 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» интересен Мусса Дембеле из «Лиона».
Как пишет Daily Mail, английский клуб планирует усилить атаку летом, так как сроки действующих контрактов с Эдинсоном Кавани и Джесси Лингардом истекают. Также есть сомнения по будущему Маркуса Рэшфорда, Антони Марсьяля и Криштиану Роналду в клубе.
Скаут «Манчестер Юнайтед» посетил матч 1/8 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Порту» (1:0), чтобы понаблюдать за игрой Дембеле. В этой встрече 25-летний футболист отдал голевой пас на Лукаса Пакета.
«Юнайтед» следит за Дембеле с сезона-2015/16, когда форвард перешел в «Селтик». В 2018 году он стал игроком «Лиона». Срок его действующего контракта истекает в 2023 году.
Отмечается, что в случае, если француз не подпишет новое соглашение, «Лион» отпустит его за 25 млн фунтов летом.