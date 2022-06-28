«МЮ» хочет перехватить защитника Маласиа у «Лиона», предложив «Фейеноорду» 15 млн евро и бонусы. Французы договорились о покупке игрока за 12+3 млн

Защитник «Фейеноорда» Тирелл Маласиа может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб сделал предложение о трансфере игрока. «Фейеноорд» гарантированно получит 15 миллионов евро, если футболист перейдет в «Юнайтед». Также в предложении, которое сделали манкунианцы, предусмотрены бонусные выплаты.
Ранее «Фейеноорд» уже достиг устного соглашения с «Лионом». Французы предлагали за защитника 12 миллионов евро, еще 3 миллиона – в виде бонусов. «МЮ» надеется перехватить игрока.
В 32 матчах прошедшего сезона чемпионата Нидерландов Маласиа забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Статистика 22-летнего игрока – здесь.