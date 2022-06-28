«МЮ» согласовал с «Фейеноордом» трансфер Маласиа за 15+2 млн евро. Манкунианцы предложили больше «Лиона» в последний момент

Тирелл Маласиа близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб договорился с «Фейеноордом» о приобретении 22-летнего защитника за 15 миллионов евро плюс 2 млн евро – в качестве потенциальных бонусов.
«Юнайтед» необходимо еще согласовать личный контракт с игроком для завершения сделки.
Манкунианцы в последний момент предложили нидерландцам более выгодные финансовые условия, чем «Лион», который, как ранее сообщалось, уже достиг устного соглашения с «Фейеноордом»
Французы предлагали за защитника 12 миллионов евро, еще 3 миллиона – в виде бонусов.
Маласиа забил 1 гол и сделал 4 ассиста в 32 матчах прошедшего сезона чемпионата Нидерландов.