Депутат Свищев: «Будем обсуждать Fan ID в сентябре, почему произошел провал посещаемости, кто виноват. Хотим выслушать позицию фанатов»

В Госдуме обсудят вопросы о Fan ID и продаже пива на стадионах.

«Планируем в двадцатых числах сентября собрать спортивную футбольную общественность. Представителей клубов, РФС, фанатских движений, представителей Минспорта и Минцифры. Мы все заинтересованы в развитии футбола.

Будем обсуждать два вопроса. Первый – промежуточные итоги по паспорту болельщика, почему произошел провал по посещаемости, кто в этом виноват. Хотим выслушать позицию фанатов, понять их.

Второй вопрос – возвращение пива на стадионы. Клубы и федерации просят нас об этом. Пиво в нынешней ситуации точно не помещает.

У нас есть опыт продажи пива, никаких скандалов и хулиганств не было. Это не тот напиток, который может повлиять на алкоголизацию общества. Будем вести диалог по этим двум вопросам», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.