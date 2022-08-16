Президент РПЛ Александр Алаев высказался о влиянии Fan ID на российский футбол.

«Возвращение болельщиков на трибуны – это приоритетная задача лично для меня и лиги. Закон о карте болельщика был принят, его надо реализовывать.

Несмотря на все усилия и работу, которую проделали органы, сложности были. Ведется работа по улучшению технической составляющей. Большую работу проводят клубы в направлении реализации и возвращения болельщиков.

Но, к сожалению, вы видели посещаемость матчей, в том числе «Крылья Советов» – «Динамо», где было чуть больше 6 тысяч зрителей. Понятно, что раньше такой матч собирал больше фанатов. Значит, их что-то не устраивает и они не воспринимают этот механизм как комфортный для себя.

Сейчас лето, интерес к футболу высок, цифры говорят сами за себя. К зиме есть неутешительные прогнозы. Надеемся, зрители продолжат оформлять Fan ID и цифры восстановятся.

Клубам нужны болельщики, болельщикам – зрелище. Наша общая задача – вернуть фанатов на стадион. Нужен диалог и компромиссы.

Мы знаем международный опыт Италии и Турции. В Италии 7 лет шли протесты, власти пошли на уступки и болельщики вернулись на стадионы. В Турции эта история уже 3 года, но болельщики тоже возвращаются. Мне не хотелось бы, чтобы мы потратили много времени на это. Болельщики – главное, что есть в футболе.

Чуть позже определим формат и повестку встреч с болельщиками. Сейчас уже можно подводить первые итоги системы, мы хотели бы выслушать их комментарии и пожелания. В Госдуме планируется проведение круглого стола, и мы тоже очень надеемся на результативность этого мероприятия.

Это создает сложности, но не бьет по имиджу. Наш приоритет – разрешить этот вопрос. Это не наше решение, мы просто обязаны его выполнять. Да, имидж наш, но мы не можем повлиять на принятый закон. Преференции от партнеров и клубов для обладателей карты должны быть», – сказал Алаев.