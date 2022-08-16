Анисимов о цели «Есть тема!»: «Показать следующему поколению, что есть другое мнение. Пробую донести, что не все черное, есть белое и, возможно, белое правдивее черного»

Ведущий программы «Есть тема!» на Антон Анисимов рассказал о целях программы.

– Какой ты видишь цель программы? Для чего она?

– Все мы разговариваем на кухне. Тут зритель видит, что по телику такая же история – собираются люди совершенно разных профессий и обсуждают то же самое, что они обсуждали бы на кухне.

– То есть вы дублируете кухонные разговоры?

– Да, мы как будто собираемся на кухне. У нас нет никаких запретов. Некоторые приходят и спрашивают: «А что можно и что нельзя?» Я говорю, что все можно: перебивать, кричать, выражать любую точку зрения. Но вы должны понимать, что будет человек, который скажет: «Заткнись. Я считаю по-другому».

– Зачем нужны разговоры на кухне по телику?

– Во-первых, люди устали от бесконечного официального разговора про спорт, когда я посмотрел матч, потом посмотрел программу или включил интернет, там мне еще раз рассказали про этот матч. Они хотят посмотреть на спорт с другого ракурса – через призму политики, шоу-бизнеса. Узнать, что об этом думают люди из совершенно разных сфер жизни.

Во-вторых, сейчас уже понятно, что спорт – это часть политики. Он там всегда был, есть и будет. Даже ты работаешь на портале, который поменял флаги у белорусских спортсменов и клубов, когда там начались протесты. Вы делали это сознательно, это абсолютная пропаганда.

Когда я на это смотрю, я понимаю, что выросло поколение людей по 25 лет, которых сделали вы. Мы это поколение упустили. Сейчас я вижу свою роль и всей программы в том, чтобы попробовать следующему поколению показать, что есть другое мнение.

Что я не старик, мне не 50 лет, я не твой папа или дедушка, не те люди, которые сидят перед телевизором и смотрят Соловьева. Я молодой парень, мне 34 года. Я могу слушать такую же музыку, как ты, смотреть такие же фильмы. Я весь в татуировках. Но у меня есть совершенно противоположное мнение тому, что ты получил до этого.

Я пробую донести людям, что не все черное. Есть еще белое и, возможно, белое правдивее, чем черное.

– Следующее поколение – это какое?

– Те, кому сейчас 13-14-15 лет, кто смотрит Медиалигу. Они не будут смотреть Соловьева. Кто-то из них поплюется, когда увидит «Есть тема!», а кто-то скажет: «Прикольно».

Поэтому я стараюсь звать в эфир абсолютно разных людей. К нам может прийти Илья Геркус, может – Сергей Зверев, а может – жена Гуфа, а может – блогер из медиафутбола.

Я пытаюсь показать, что это не вранье. Что это наши мысли, что я и все мы говорим абсолютно искренне и что здесь можно говорить разное, – сказал Анисимов в интервью Sports.ru.

«Наша единственная опора – это армия». Большое интервью ведущего «Есть тема!» Антона Анисимова