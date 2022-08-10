Конов о показе ЛЧ и ЛЕ на «Матч ТВ»: «Каждый игровой день будет в сетке. От УЕФА не было вопросов – у нас партнерские отношения»

«Матч ТВ» рассчитывает показать игры Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2022/23.
Об этом рассказал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.
– На «Матч ТВ» должен скоро стартовать еврокубковый сезон. Там из-за разного рода санкций не ждете сюрпризов?
– У нас достаточно хорошие партнерские отношения с УЕФА. Ни с их стороны не было вопросов, ни с нашей. У нас действующее соглашение, контракт. Мы ждем старт Лиги Европы, Лиги чемпионов. Надеемся, что все будет на «Матч ТВ».
– Есть понимание, сколько матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на федеральном «Матч ТВ» будет показано?
– Не меньше, чем было в прошлом году. Каждый игровой день будет присутствовать в сетке. Одну-две прямых трансляций с Лиги чемпионов и Лиги Европы в день мы планируем показывать.
– Нет опасения, что возможны провокации?
– Эти риски были и в прошлом сезоне игровом. И на старте Бундеслиги. Это не новая ситуация. Ребята, которые работают на эфире, достаточно опытные, чтобы минимизировать это в эфире. Опасений, что это сорвет матч, у меня нет.
И в последнее время время в Европе все сильно успокоилось, – сказал Конов.
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