Геркус о Кубке России: «На месте коллег из «Матч ТВ» я бы сильно не праздновал приобретение (бесплатное?) прав. Все-таки 10 клубов РПЛ из 16 были за «Яндекс»

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Илья Геркус призвал «Матч ТВ» не праздновать приобретение прав на Фонбет Кубок России.

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов написал в телеграме: «Ну что, Кубок наш и на этой позитивной ноте ждем еще новостей. А новости еще будут и весьма громкие. Не расслабляйтесь».

«На месте коллег из «Матч ТВ» я бы сильно не праздновал приобретение (бесплатное?) прав на Кубок России.

Все-таки 10 клубов РПЛ из 16 (включая Торпедо) проголосовали за «Яндекс», а не за них.

Члены бюро исполкома решили по-другому, «Матчу» удалось их переубедить (интересно, конечно как, послушать бы аргументы: чем «Яндекс» слабее и стратегически менее интереснее «Газпром-медиа»), но контракт на сезон, то есть в течение сезона «Матчу» придется доказывать, что их выбрали не зря», – написал в телеграм-канале директор «Торпедо» по стратегическому развитию.

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