Гендиректор «Рубина» про Слуцкого: «Даже не поворачивается язык претензии предъявлять. ФИФА и УЕФА просто обокрали нас»

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Гендиректор «Рубина» заявил, что претензий к Слуцкому нет – ФИФА и УЕФА обокрали клуб. 

– Были новости, что Леонид Слуцкий может быть уволен, если неудачная серия продолжится. Это бред?

– Конечно же, это полный бред! Слушайте, он собирает уже четвертую команду. У меня даже не поворачивается язык ему какие-то претензии предъявлять.

Я присутствую на каждой тренировке, все сам прекрасно вижу. Кредит доверия у него большой. Мы строим абсолютно новую команду.

Вроде только ее построили и произошли известные события, ФИФА и УЕФА просто обокрали нас. Какие претензии могут быть к тренеру? Меня удивляют некоторые специалисты, которые говорят: «А как другие играют?» – сказал Рустем Сайманов

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