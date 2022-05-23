Сайманов об отъезде легионеров: «Рубин» ограбили. Я объяснял им, что с финансированием все хорошо, в стране все спокойно»

назвал ограблением разрешение ФИФА легионерам приостановить контракты.

– Была возможность убедить легионеров, чтобы они остались?

– Я их собирал, пытался говорить, объяснял, что с финансированием все хорошо, в стране все спокойно. На этой встрече игроки заявили о том, что не хотят уезжать. А потом собрались и уехали. Кто-то позвонил: «А я уехал». Хотя я все гарантировал и по выплатам зарплаты, по всем условиям.

Вы говорите, у легионеры остались? Ну, может, там Черное море ближе.

То, что у нас уехали иностранцы, это говорит о том, что мы нашли востребованных игроков с маленькими зарплатами.

По решениям и – нас просто ограбили. У нас есть финансовая ответственность, но нет игроков. Да, можно обращаться в (Спортивный арбитражный суд), но мы примерно понимаем решения.

– Признаете свои ошибки?

– Они, может, и есть. Но я сразу видел, что у нас происходит. Я же понимал, какие игроки у нас на каких амплуа. Ломовицкий наигрывался как левый защитник, но, как иностранцы уехали, он играл вообще «восьмерку». Он же там не играл вообще никогда!

Плюс короткая заявка, микротравмы, которые потом превращались в травмы. Зотов у нас вообще играл на болях, на уколах, спасибо за это ему. Не мог играть .

Возможно, были и мои ошибки. Может, стоило давать игроками по миллиону евро премиальных. У нас была система премиальных (на последние матчи), но я убежден, что премиальные не мотивируют серьезно. Как показала практика, это не работает, – сказал генеральный директор .

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам