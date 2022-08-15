«ЦСКА показал, что «Зенит» можно запрессинговать и добивать. «Спартак» и другие клубы могут напрячь их». Шавло про Мир РПЛ

Сергей Шавло оценил конкуренцию за первое место в Мир РПЛ.
Бывший генеральный директор «Спартака» высказался о победе команды над «Сочи» (3:0).
– В первом тайме «Спартаку» было тяжело. Сочинцы больше владели мячом. Второй тайм был лучшим в исполнении красно-белых за все пять туров чемпионата.
Они играли весело, быстро увеличили темп, здорово комбинировали. «Спартак» по делу выиграл, и на данном этапе команда играет очень хорошо.
Главное, чтобы в следующих играх не было эйфории. Надо идти от матча к матчу. У «Спартака» есть хорошие игроки, которые выходят на замену.
– Стоит ли «Зениту» опасаться такой «Спартак?
– Красно-белые сейчас лидируют в таблице, но впереди много игр.
По характеру и составу «Зенит» выглядит предпочтительнее. ЦСКА показал, что петербуржцев можно запрессинговать и добивать.
«Спартак» и другие команды РПЛ могут напрячь «Зенит», – сказал Шавло.