Андрей Тихонов: «Спартак» – один из претендентов на золото. Их игра, «Зенита» и ЦСКА отличается от всех»

Андрей Тихонов назвал «Спартак» одним из претендентов на чемпионство в Мир РПЛ.
Московская команда обыграла «Сочи» (3:0) в матче пятого тура и занимает первое место в турнирной таблице, набрав 13 очков.
«Могу сказать, что и «Спартак», и «Зенит», и «ЦСКА» – это те три команды, игра которых отличается от всех.
Кто из них ровнее проведет чемпионат, тот и выиграет. «Спартак» – один из претендентов на золотые медали.
«Спартак» показывает хорошую игру – и скорость, и прессинг высокий, и количество голов, которое забивают.
Так что давайте посмотрим, что будет дальше, не будем торопиться», – сказал бывший футболист красно-белых.
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