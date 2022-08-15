Андрей Тихонов: «Спартак» – один из претендентов на золото. Их игра, «Зенита» и ЦСКА отличается от всех»

назвал «Спартак» одним из претендентов на чемпионство в Мир .

Московская команда обыграла «Сочи» (3:0) в матче пятого тура и занимает первое место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

«Могу сказать, что и «Спартак», и , и – это те три команды, игра которых отличается от всех.

Кто из них ровнее проведет чемпионат, тот и выиграет. – один из претендентов на золотые медали.

«Спартак» показывает хорошую игру – и скорость, и прессинг высокий, и количество голов, которое забивают.

Так что давайте посмотрим, что будет дальше, не будем торопиться», – сказал бывший футболист красно-белых.

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