Егор Титов: «Зениту» бросили перчатку, уже нет заголовков про их чемпионство. Это способны сделать не только «Спартак» и ЦСКА»

Егор Титов считает, что клубы Мир РПЛ бросили перчатку «Зениту» в гонке за чемпионство.

– Игра «Спартака» оставляет приятное впечатление.

Всем болельщикам красно-белых греет душу тот факт, что команда расположилась на вершине таблицы, но впереди «Спартак» ждут игры с конкурентами, посмотрим, как сыграют в этих поединках.

– Способен ли «Спартак» побороться с «Зенитом» за чемпионство?

– Для начала хочется пожелать всем ребятам здоровья. Это самое главное. И я говорю это про всех футболистов РПЛ.

У «Зенита», к сожалению, получил травму Клаудиньо, у «Спартака» – Мозес. А хотелось бы смотреть на самых сильных футболистов на поле.

Отмечу конкуренцию в РПЛ – мне нравится, как сегодня выглядит ЦСКА. Как бы мы ни соперничали друг с другом, но стоит признать, что армейцы сейчас очень здорово выглядят.

Сегодня «Зениту», как это модно говорить, бросили перчатку. Это способны сделать не только и , но и другие клубы. Мне, например, очень нравится игра со своим так называемым «детским садом», хотя там скорее уже «студенты», но все же.

К сожалению, буксует , но в нашем чемпионате есть команды, которые способны бороться на равных и обыгрывать «Зенит». Вспомните и «Ахмат», который великолепно выглядел в матче с питерцами, пусть и в составе было удаление.

Так что играть с «Зенитом» можно и нужно, уже нет таких заголовков после стартовых туров, как «Зенит» уже чемпион» и так далее, немножко, но такие настроения уже поутихли, – сказал бывший полузащитник «Спартака».