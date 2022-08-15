Экс-кандидат в президенты «Барсы» Фонт о рычагах: «Мы активировали бы их год назад, быстро и эффективно, а не через 18 месяцев после начала управления клубом»

Бывший кандидат в президенты «Барселоны» высказался об активации клубом экономических рычагов.

– Вы бы действовали как Лапорта, активируя рычаги, или применили бы другую формулу, не закладывая клуб?

– Мы планировали найти стратегических партнеров в аудиовизуальном и мерчандайзинговом бизнесе и не проводить никаких операций с правами. Стратегических партнеров, которые помогли бы нам быстро развивать этот бизнес.

Проблемы так называемых рычагов заключаются в следующем:

1) эксплуатация телевизионных прав носит чисто финансовый характер – Sixth Street не поможет увеличить стоимость актива;

2) партнеры Barça Studios не являются лучшими партнерами для развития бизнеса;

3) мы провели бы эти операции год назад, быстро и эффективно, а не через 18 месяцев после начала управления клубом. Эти операции шли бы рука об руку с сокращением (не отсрочкой) заработной платы для всего состава на 15% и планом сокращения расходов», – сказал .

На выборах президента «Барселоны», прошедших в марте 2021 года, Фонт набрал 30% голосов. победил с показателем 54%.