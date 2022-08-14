Конте о 2:2 с «Челси»: «Соперника нужно убивать по спортивному, иначе он убьет тебя»

считает, что между и «Челси» еще остается разрыв.

Матч 2-го тура между этими командами на завершился вничью – 2:2.

«Мы работаем над тем, чтобы сократить разрыв между нами и . Сегодня был тяжелый матч, и, на мой взгляд, мы бы могли распоряжаться мячом лучше. В то же время скорости были неплохие, как и наше желание оставаться в игре.

Мы должны понять, что соперника в каждом матче нужно убивать по спортивному, иначе соперник убьет тебя. Думаю, мы начали понимать это, после этого мы будем готовы сделать следующий шаг. Однако я считаю, что за эти восемь месяцев мы вместе с игроками сделали достаточно шагов, и я получаю удовольствие от работы с ними.

В прошлом сезоне я был разочарован, потому что в трех матчах мы показали ноль процентов возможностей, чтобы добиться результата против «Челси». Сегодня мы играли с иной уверенностью. Но мы должны прибавлять, потому что между нами по-прежнему есть разница.

Когда побеждаешь и завоевываешь трофеи, получаешь особенную уверенность и знаешь, как именно нужно играть в определенных матчах. Сегодня «Челси» однозначно был предельно сконцентрирован на игре с нами. Они провели хорошую игру, но в то же время, на мой взгляд, им противостоял достойный соперник», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».