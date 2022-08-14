«Спартак» при Абаскале ни проигрывает в Мир РПЛ – 4 победы подряд и ничья

«Спартак» продлил беспроигрышную серию в Мир РПЛ.
В 5-м туре чемпионата России московская команда одержала победу над «Сочи» (3:0).
После назначения Гильермо Абаскале на пост главного тренера красно-белые в Премьер-лиге идут без поражений: четыре победы и ничья с «Ахматом» в 1-м туре.
Испанский специалист во главе «Спартака» проиграл только один матч – «Зениту» в Суперкубке России (0:4).
«Спартак» лидирует в турнирной таблице после пяти туров, опережая «Зенит» на два очка.
В следующем туре команда Абаскаля сыграет 20 августа в гостях с «Динамо».