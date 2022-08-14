«Спартак» при Абаскале ни проигрывает в Мир РПЛ – 4 победы подряд и ничья

Теги Спартак премьер-лига Россия Сочи Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» продлил беспроигрышную серию в Мир РПЛ.

В 5-м туре чемпионата России московская команда одержала победу над «Сочи» (3:0).

После назначения Гильермо Абаскале на пост главного тренера красно-белые в Премьер-лиге идут без поражений: четыре победы и ничья с «Ахматом» в 1-м туре.

Испанский специалист во главе «Спартака» проиграл только один матч – «Зениту» в Суперкубке России (0:4).

«Спартак» лидирует в турнирной таблице после пяти туров, опережая «Зенит» на два очка.

В следующем туре команда Абаскаля сыграет 20 августа в гостях с «Динамо».

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