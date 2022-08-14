Соболев сделал 3-й голевой пас в сезоне Мир РПЛ – столько же было за весь предыдущий

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Соболев Сочи Футбол

Александр Соболев сделал голевую передачу во втором матче подряд.

В игре 5-го тура Мир РПЛ против «Сочи» нападающий «Спартака» на 71-й минуте ассистировал Антону Зиньковскому, который забил свой первый гол за московскую команду.

В предыдущей игре против «Урала» (2:0) 25-летний форвард красно-белых отдал две результативные передачи. Всего у него теперь три ассиста в чемпионате и четыре очка по системе «гол+пас» (1+3).

За весь прошлый сезон у Соболева было в РПЛ всего три голевые передачи. Его подробная статистика – здесь.

Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Сочи» (2:0, второй тайм).

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