Мбаппе о 7-м «Золотом мяче» Месси: «Я сказал: «Как можно волноваться, уже 6 раз там побывав?» Я бы вышел на сцену с сигаретой во рту!»

высказался о «Золотом мяче», который в прошлом году получил Лео Месси.

«Утром перед той церемоний он нервничал, потому что через несколько часов должен был получить седьмой . Может, он думал о том, что скажет со сцены, как будет поднимать приз.

Я сказал: «Как можно волноваться, уже шесть раз там побывав?». Я бы вышел на сцену с сигаретой во рту!

Это показывает, что у Лео по-прежнему душа ребенка, что его до сих пор воодушевляет возможность быть лучшим. Он не устал от этого», – сказал форвард в интервью L’Équipe.

Месси 17 лет подряд тянулся к «Золотому мячу». Главные моменты прекрасной эпохи

Месси не попал в шорт-лист «Золотого мяча» впервые с 2005-го 😱 Отдадут Бензема?