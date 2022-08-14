Мбаппе о 7-м «Золотом мяче» Месси: «Я сказал: «Как можно волноваться, уже 6 раз там побывав?» Я бы вышел на сцену с сигаретой во рту!»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Золотой мяч Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе высказался о «Золотом мяче», который в прошлом году получил Лео Месси.

«Утром перед той церемоний он нервничал, потому что через несколько часов должен был получить седьмой «Золотой мяч». Может, он думал о том, что скажет со сцены, как будет поднимать приз.

Я сказал: «Как можно волноваться, уже шесть раз там побывав?». Я бы вышел на сцену с сигаретой во рту!

Это показывает, что у Лео по-прежнему душа ребенка, что его до сих пор воодушевляет возможность быть лучшим. Он не устал от этого», – сказал форвард «ПСЖ» в интервью L’Équipe.

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