Галлас о Мбаппе: «Только Месси и Роналду так играли в этом возрасте. Если Франция выиграет ЧМ, кому вручать «Золотой мяч» – Килиану или Бензема?»

считает лучшим игроком мира.

– Можно ли назвать Мбаппе лучшим игроком мира сейчас?

– Да, конечно. То, что он сейчас делает, просто невероятно. Лишь два футболиста делали нечто подобное в таком возрасте.

Он еще молод. Только Месси и Роналду так играли в этом возрасте. Да, есть Левандовски и Бензема, но они старше, им 33-34 года. Они провели отличный сезон, и теперь все говорят о претендентах на «Золотой мяч». Думаю, выбирать будут между этими тремя игроками.

Иногда для этого нужно выиграть крупный турнир, например, чемпионат мира или Лигу чемпионов. Победа Франции на чемпионате мира станет проблемой. Кому в таком случае вручать – Мбаппе или Бензема? Это станет проблемой, ведь Бензема забил много голов за и сделал их чемпионом. Но то же самое можно сказать и о Килиане, который много забивает и готов стать чемпионом с «ПСЖ». Они оба французы. Если они выиграют чемпионат мира, то кто из них получит «Золотой мяч»? – сказал бывший защитник сборной Франции.

Отметим, что в критерии, по которым вручается «Золотой мяч», были внесены изменения – теперь его будут вручать по итогам сезона. Таким образом, следующий «Золотой мяч» вручат по итогам сезона-2021/22. Результаты ЧМ-2022, который пройдет в декабре 2022-го, будут учитываться при выборе лучшего игрока в 2023 году.

В этом сезоне 23-летний форвард забил 33 гола и отдал 18 передач в 41 матче за во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь.