Фердинанд о Мбаппе: «Надо уйти туда, где можно взять ЛЧ. Месси и Роналду уже не будут монополизировать «Золотой мяч». Кто станет их наследником?»

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Рио Фердинанд считает, что Килиану Мбаппе стоит уйти из «ПСЖ».

«Мне нравится Мбаппе. На его месте я бы ушел в команду, которая может выиграть Лигу чемпионов. Сейчас это выглядит невозможным для «ПСЖ», потому что, как я считаю, лучшая возможность для этого у них была на протяжении трех последних лет. И они проваливались в решающий момент.

На таком уровне выбором руководят не деньги. Он должен выбрать клуб, в котором сможет стать лучшей версией Килиана Мбаппе. Если он считает, что это «ПСЖ», то окей. Главный вопрос для него должен быть таким: «Где я смогу показать максимум, побеждать и расти, чтобы стать лучшим?»

Месси и Роналду уже не будут монополизировать «Золотой мяч». Кто станет их наследником? Мбаппе должен убедить, что пришла его очередь», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в интервью Canal Champions Club.

В этом сезоне 23-летний форвард забил 35 голов и отдал 19 передач в 43 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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