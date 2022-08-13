Гвардиола о 4:0: «Ман Сити» очень хорошо выступил. «Борнмут» был невероятно хорошо организован»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о победе над «Борнмутом» (4:0). 

«Как команда, мы очень хорошо хорошо выступили. «Борнмут» был невероятно хорошо организован в обороне, но не только в обороне, но и в нападении.

Они завлекают вас к себе короткими передачами, а затем меняют игру. Очень похоже на то, как это пытается сделать «Тоттенхэм». В обороне они защищаются так глубоко и узко, что приходится выходить на фланги.

Мы очень хорошо начали, подали три или четыре угловых, и у нас были моменты. После того, как мы забили один или два мяча, они не захотели атаковать, и нам пришлось запастись терпением. Это было нелегко по многим причинам. Мы снова хорошо выступили», – сказал Гвардиола. 

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