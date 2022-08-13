«Челси» и Фофана согласовали контракт на 200 000 фунтов в неделю. «Лестер» хочет не менее 80 млн фунтов за защитника

«Челси» продолжает работать над трансфером Уэсли Фофана.
По информации Daily Mail, клуб согласовал с игроком условия личного контракта. Защитник будет зарабатывать около 200 тысяч фунтов в неделю в случае перехода в лондонский клуб.
«Челси» осталось договориться с «Лестером», чтобы осуществить трансфер. «Лисы» хотят получить за продажу игрока не менее 80 миллионов фунтов и уже отклонили два предложения лондонцев на 60 и 65 миллионов фунтов соответственно.
Подробную статистику 21-летнего защитника можно изучить здесь.