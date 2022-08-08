«Челси» пока не дает за Фофана 85 млн фунтов и надеется купить защитника «Лестера» за 80 млн и бонусы

продолжает переговоры с о переходе .

Как сообщает журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс, лондонский клуб на этой неделе сделает новое предложение о трансфере 21-летнего защитника.

Первые два предложения – без включения в сделку других футболистов – были отклонены «лисами». При этом второе предложение, по мнению Фофана, было справедливым, француз снова дал понять своему клубу, что хочет уйти.

«Лестер», продлевая контракт с Уэсли в марте, пообещал ему, что согласится на продажу за разумные деньги в 2023 году. Этим летом отпускать футболиста не планировали, опасаясь, что не смогут найти адекватную замену.

Главный тренер «Лестера» неоднократно общался с Фофана. Клуб продолжает относиться к игроку так, словно он никуда не уйдет. Это может измениться в случае действительно крупного предложения. Однако сейчас ожидается, что он сыграет с «Арсеналом» в матче 13 августа.

Ранее сообщалось, что «Лестер» хочет 85 млн фунтов за Фофана. «Синие» не готовы заплатить столько и рассчитывают купить игрока менее чем за 80 млн плюс бонусы. При этом для «Лестера» может быть важна не только сумма, но и структура выплат, сроки, бонусы.

Подробную статистику выступлений Уэсли Фофана смотрите здесь.