«Лестер» отпустит Фофана, если «Челси» предложит 80+ млн фунтов

сохраняет надежду приобрести защитника у .

Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов предложить за 21-летнего игрока порядка 85 миллионов фунтов.

Журналист The Telegraph Мэтт Лоу отмечает, что «лисы», несмотря на нежелание отпускать француза, продадут его, если «синие» действительно предложат за него свыше 80 миллионов фунтов.

На этой неделе появилась информация, что предложение «Челси» в размере 75 млн евро (примерно 63 млн фунтов) было отклонено «Лестером».

Подробную статистику Фофана можно найти здесь.