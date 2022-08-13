Густаво Мантуан: «Зенит» для меня на одном уровне с клубами топовых европейских лиг: по титулам, игре, популярности»

Новичок сравнил петербуржцев с клубами европейских лиг.

– Были ли у тебя еще пару месяцев назад мысли о том, чтобы переехать в Европу?

– Если честно, до новостей о «Зените» я был полностью сосредоточен на «Коринтианс». У меня был очень насыщенный и важный для меня период в этой команде.

Но у меня в голове всегда было желание однажды попробовать себя в европейском футболе. У меня есть итальянский паспорт, что в любой момент облегчило бы мне переезд.

– У бразильцев в Европе, как правило, есть конечная цель – «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед». Ты к какому клубу стремишься?

– Конечно, все дети представляют себя в разных топ-клубах, которые у всех на слуху. И я не был исключением. Но сейчас я нахожусь в лучшем клубе России.

И для меня «Зенит» сейчас находится на одном уровне с клубами топовых европейских лиг. По всем титулам, по игре, по популярности. И сейчас мне хочется поступательно идти и доказывать свое право играть в этом клубе, – сказал арендованный у хавбек.