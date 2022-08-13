Карло Анчелотти: «Завершу карьеру после «Реала». «Мадрид» – вершина футбола, есть смысл в том, чтобы закончить так»

Карло Анчелотти намерен завершить тренерскую карьеру после окончания этапа в «Реале».
«Этап в «Реале» станет заключительным в моей карьере. После работы в «Мадриде» я закончу.
«Реал» – вершина футбола. Есть смысл в том, чтобы закончить карьеру после такого опыта.
Со временем изменились некоторые движущие силы. Несколько лет назад в приоритете были тактика, техника. Сейчас я покорен человеческими отношениями, пониманием людей, сравнениями с новыми поколениями», – сказал итальянский специалист в интервью Il Messaggero.
63-летний тренер не впервые рассуждает о завершении карьеры. После победы в чемпионате Испании испанец допускал, что может закончить с футболом после «Реала», но отмечал, что останется, если он нужен клубу.
Анчелотти первым из тренеров выиграл четыре ЛЧ и переписал историю. Как же хочется его обнять 💘