Карло Анчелотти: «Завершу карьеру после «Реала». «Мадрид» – вершина футбола, есть смысл в том, чтобы закончить так»

намерен завершить тренерскую карьеру после окончания этапа в «Реале».

«Этап в «Реале» станет заключительным в моей карьере. После работы в я закончу.

«Реал» – вершина футбола. Есть смысл в том, чтобы закончить карьеру после такого опыта.

Со временем изменились некоторые движущие силы. Несколько лет назад в приоритете были тактика, техника. Сейчас я покорен человеческими отношениями, пониманием людей, сравнениями с новыми поколениями», – сказал итальянский специалист в интервью Il Messaggero.

63-летний тренер не впервые рассуждает о завершении карьеры. После победы в испанец допускал, что может закончить с футболом после «Реала», но отмечал, что останется, если он нужен клубу.

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