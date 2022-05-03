Карло Анчелотти: «Вероятно, закончу карьеру после этапа в «Реале». Но если клуб захочет, чтобы я остался еще на 10 лет, я останусь»

допустил, что завершит карьеру по окончании работы с «Реалом».

«Вероятно, я закончу карьеру после этого этапа в «Реале». Но если «Реал» захочет, чтобы я остался здесь еще на 10 лет, я останусь здесь еще на 10 лет.

Я хотел бы побыть с внуками, съездить в отпуск с женой. Есть столько дел, которые мне пришлось отложить... Хочу побывать там, где никогда не был. Я никогда не был в Австралии, никогда не был в Рио-де-Жанейро. Хочу чаще навещать сестру.

К сожалению, всего сделать невозможно, поэтому когда я закончу карьеру, я займусь всем этим», – сказал 62-летний тренер в интервью Prime Video.

Итальянец, выиграв Ла Лигу, взял 22-й трофей в карьере тренера. Он выиграл все топ-5 лиг Европы и 3 раза брал Лигу чемпионов.

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