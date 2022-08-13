Анчелотти о претендентах на «Золотой мяч»: «Удивлен, что нет Крооса, Вальверде, Милитао и Алабы. Полагаю, включить всех игроков «Реала» они не могут»

Тренер «Реала» высказался о номинантах на .

Из 30 претендентов на награду 6 представляют «Мадрид» – Карим Бензема, Винисиус Жуниор, Каземиро, Тибо Куртуа, Лука Модрич и Антонио Рюдигер. Среди прочих в список не попал полузащитник .

«Это меня удивило, потому что Кроос провел хороший сезон. Я также удивлен, что не включили , Милитао и Алабу.

Полагаю, включить всех игроков «Реала» они не могут, так как это стало бы большой проблемой», – сказал итальянский специалист.

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